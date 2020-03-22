Власти и бизнес Петербурга определили задачи на период коронавирусного кризиса

Правительство города и бизнес определили задачи на период эпидемиологического кризиса. Фото: unsplash.com

Правительство города и бизнес определили задачи на период эпидемиологического кризиса. Фото: unsplash.com

Правительство Петербурга и представители бизнеса определили задачи на период эпидемиологического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Встреча состоялась 22 марта в Точке кипения.

Участие в обсуждении приняли вице-губернаторы Петербурга Евгений Елин и Владимир Княгинин, сотрудники профильных комитетов, а также представители предпринимательства, малого и среднего бизнеса.

Среди названных задач не допустить панических настроений, организовать меры профилактики для снижения рисков распространения коронавируса, сохранить бизнес и персонал.

По словам вице-губернатора Евгения Елина, для поддержки наиболее пострадавших отраслей бизнеса по потребности будут созданы фонды. Деньги будут выделены за счет перераспределения бюджетных средств.

На встрече также обсудили возможные налоговые послабления и другие антикризисные механизмы. Озвученные меры будут обобщены для выработки единой программы по поддержке социально-экономической стабильности в городе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в магазинах Петербурга появились «антикоронавирусные разметки».