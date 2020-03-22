В магазинах Петербурга и Ленобласти появились «антикоронавирусные» разметки

В магазинах Петербурга и Ленобласти появились «антикоронавирусные» разметки
Разметка в "Детском мире". Фото: vk.com/spb_today_unpublished

Очевидцы заметили подобное нововведение в Детском мире, гипермаркетах Лента и в крупных магазинах Ленобласти.

Фотографии разметок в «Детском мире» были опубликованы петербуржцем в группе «Неизданное | ДТП И ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». На объявлениях рядом с линиями разметки написано, что покупателям необходимо держаться друг от друга на расстоянии метра в целях профилактики распространения коронавируса. В «Ленте» территории перед кассами также поделили на отдельные зоны для каждого покупателя.

Всего в России на данный момент зафиксировано 367 случаев COVID-19. В Петербурге подтверждено 16 случаев болезни.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из больницы Боткина выписали 61 человека после проверки на коронавирус. Ранее их поместили в больницу из-за контакта с зараженными и из-за симптомов болезни.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус ленобласть разметка
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Little Big не смогут выступить с Uno на «Евровидении» в 2021 году
Доставку продуктов в Петербурге сделают безопасной
Жена и сын главного вора в законе России заразились коронавирусом
Пятеро военных оказались ранены в результате подрыва боеприпаса в ...
Россия с 23 марта ограничивает авиасообщение со всеми странами
Футбольный клуб «Зенит» продлил карантин
Байкер и доставщик еды не поделили дорогу в Лыжном
Руферы в Петербурге решили покорить шпиль Дома офицеров