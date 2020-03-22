В магазинах Петербурга и Ленобласти появились «антикоронавирусные» разметки

Очевидцы заметили подобное нововведение в Детском мире, гипермаркетах Лента и в крупных магазинах Ленобласти.

Фотографии разметок в «Детском мире» были опубликованы петербуржцем в группе «Неизданное | ДТП И ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». На объявлениях рядом с линиями разметки написано, что покупателям необходимо держаться друг от друга на расстоянии метра в целях профилактики распространения коронавируса. В «Ленте» территории перед кассами также поделили на отдельные зоны для каждого покупателя.

Всего в России на данный момент зафиксировано 367 случаев COVID-19. В Петербурге подтверждено 16 случаев болезни.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из больницы Боткина выписали 61 человека после проверки на коронавирус. Ранее их поместили в больницу из-за контакта с зараженными и из-за симптомов болезни.