Из больницы Боткина выписали 61 человека после проверки на коронавирус

Бокс для пациентов с подозрением на коронавирус в больнице Боткина. Фото: комитет по здравоохранению

Бокс для пациентов с подозрением на коронавирус в больнице Боткина. Фото: комитет по здравоохранению

Из клинической инфекционной больницы имени С.П. Боткина в Петербурге выписали 61 человека. Все они были госпитализированы с признаками коронавирусной инфекции или из-за контакта с зараженными.

Всего в больнице находится 315 пациентов, 20 из них — дети, сообщили в комитете по здравоохранению Петербурга.

Среди госпитализированных коронавирус подтвержден у 14 человек из Петербурга и одной пациентки из Ленинградской области, проживающей в городе Кудрово. Женщина не так давно вернулась из поездки в Италию.

Два новых случая коронавируса были выявлены в Петербурге по данным на субботу, 21 марта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Из них 54 приходится на Москву. Заболевшие также выявлены в Кировской, Новгородской, Архангельской и Брянской областях и Удмуртской Республике.