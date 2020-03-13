В Ленобласти подтвердили первый случай коронавируса

Бокс для пациентов с подозрением на коронавирус в больнице Боткина. Фото: комитет по здравоохранению

Бокс для пациентов с подозрением на коронавирус в больнице Боткина. Фото: комитет по здравоохранению

В Ленинградской области у жительницы города Кудрово обнаружен коронавирус. Женщина не так давно вернулась из поездки в Италию.

«Состояние женщины удовлетворительное, она госпитализирована в Боткинскую больницу Санкт-Петербурга», — сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.

В парадной дома, где проживает зараженная женщина, в скором времени будет проведена дезинфекция.

Напомним, в Петербурге лабораторно подтверждено два случая заражения. Оба заболевших прибыли в город из Италии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге и Ленинградской области синхронно введут режим повышенной готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций в связи с угрозой коронавируса. Соответствующее постановление готовится по итогам встречи губернаторов Александра Беглова и Александра Дрозденко.