В Ленобласти подтвердили первый случай коронавируса

В Ленинградской области у жительницы города Кудрово обнаружен коронавирус. Женщина не так давно вернулась из поездки в Италию.
«Состояние женщины удовлетворительное, она госпитализирована в Боткинскую больницу Санкт-Петербурга», — сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.
В парадной дома, где проживает зараженная женщина, в скором времени будет проведена дезинфекция.
Напомним, в Петербурге лабораторно подтверждено два случая заражения. Оба заболевших прибыли в город из Италии.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге и Ленинградской области синхронно введут режим повышенной готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций в связи с угрозой коронавируса. Соответствующее постановление готовится по итогам встречи губернаторов Александра Беглова и Александра Дрозденко.