Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Петербурге и Ленобласти введут синхронно

Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Петербурге и Ленобласти введут синхронно
Зона для пациентов с подозрением на коронавирус в больнице Боткина. Фото: комитет по здравоохранению

Режим повышенной готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций в связи с угрозой коронавируса в Петербурге и Ленинградской области введут синхронно. Решение принято в ходе рабочей встречи губернаторов Александра Беглова и Александра Дрозденко.

Меры будут приняты для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти.

Дрозденко поручил ввести карантинный режим в стационарах, обеспечить дополнительный подготовку медперсонала к приему инфекционных больных, провести ревизию специального оборудования, включая аппараты искусственной вентиляции легких, а также следить за обеспеченностью и ценами на противовирусные препараты.

Помимо этого, будет введено ограничение численности массовых мероприятий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге из-за эпидемии коонавируса перенесли финско-российский бизнес-форум Finnish Business.

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