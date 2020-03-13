Мероприятия в Петербурге продолжают отменять из-за коронавируса: на очереди еще один международный форум

Проведение финско-российского бизнес-форума Finnish Business в Северной столице, который должен был состояться в апреле, перенесли на осень.

О вынужденных переменах рассказали организаторы делового мероприятия. Они подчеркнули, что место проведения остается прежним — гостиница Crowne Plaza St. Petersburg Airport. Причиной переноса форума стала вспышка эпидемии коронавируса по всему миру.

В пресс-службе мероприятия отметили, что сожалеют о необходимости переноса и надеются на понимание со стороны участников. Теперь форум Finnish Business пройдет 1 октября. Первоначально крупная конференция была запланирована на 23 апреля.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у коронавируса становится все больше жертв по всему миру. Так, опасной инфекцией заразилась жена премьер-министра Канады, Софи Грегуар-Трюдо.