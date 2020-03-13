Супруга премьера Канады заразилась коронавирусом

Сколько еще жертв принесет коронавирус за это время? Фото: pixabay.com

Сколько еще жертв принесет коронавирус за это время? Фото: pixabay.com

Жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи Грегуар-Трюдо заразилась коронавирусом.

Проба, которую она сдала, оказалась положительной, пишет Associated Press.

Трюдо решил перейти в режим самоизоляции и работать из дома после того как его супруга, вернувшаяся из Британии, почувствовала признаки вирусного заболевания. У самого премьера симптомов нет.

На сегодня в мире насчитывается 125 тыс. человек заболевших коронавирусом более чем в 110 странах, 4625 скончались, при этом 68 тыс. человек выздоровели и выписаны из больниц.

Число зараженных коронавирусом в России выросло до 34 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американская компания Appleс обирается ограничить поставки своих смартфонов iPhone из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае, где производятся гаджеты.