Еще 61 человек в России заразился коронавирусом

В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших по официальным данным составляет 367 человек.

Новые случаи заражения зарегистрировали в шести регионах. Из них 54 приходится на Москву, два — на Кировскую область, два — на Удмуртскую Республику и по одному — на Новгородскую, Архангельскую и Брянскую области.

Все зараженные вернулись из стран Европы, пишет ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Всего в России коронавирусом заразились 367 человек, 16 выздоровели. Под наблюдением врачей остаются более 52 тыс. возможно зараженных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге подтвердили два новых случая заражения коронавирусом нового типа. В клинической инфекционной больнице им. С.П. Боткина находится 14 петербуржцев и одна пациентка из Ленобласти.