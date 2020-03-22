Еще 61 человек в России заразился коронавирусом

Еще 61 человек в России заразился коронавирусом
В России подтвердили новые случаи коронавируса. Фото: pixabay.com

В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших по официальным данным составляет 367 человек.

Новые случаи заражения зарегистрировали в шести регионах. Из них 54 приходится на Москву, два — на Кировскую область, два — на Удмуртскую Республику и по одному — на Новгородскую, Архангельскую и Брянскую области.

Все зараженные вернулись из стран Европы, пишет ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Всего в России коронавирусом заразились 367 человек, 16 выздоровели. Под наблюдением врачей остаются более 52 тыс. возможно зараженных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге подтвердили два новых случая заражения коронавирусом нового типа. В клинической инфекционной больнице им. С.П. Боткина находится 14 петербуржцев и одна пациентка из Ленобласти.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
заражение коронавирус пациенты россия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Хорватия пострадала от разрушительного землетрясения
Из больницы Боткина выписали 61 человека после проверки на коронавирус
С 23 марта Россия ограничивает авиасообщение с Турцией
Еще 61 человек в России заразился коронавирусом
Плановые госпитализации в некоторых больницах Петербурга приостановлены ...
Ремонт ограничит движение по тоннелю на дамбе
«Смешарики» проведут концерт для детей в режиме онлайн
Петербуржцев, не входящих в группу риска, просят не сдавать тесты на коронавирус