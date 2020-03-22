В Петербурге выросло число зараженных коронавирусом

В Петербурге подтверждены два новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Всего с коронавирусом в клинической инфекционной больнице им. С.П. Боткина находится 14 петербуржцев и пациентка из Ленобласти, сообщили в оперативном штабе Петербурга по борьбе с угрозой распространения COVID-2019.

В больнице им. С.П. Боткина находится 315 пациентов, из них 20 детей. Поступило 36 человек, выписан 61 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что число заразившихся новым типом коронавируса в России за минувшие сутки увеличилось на четыре человека и достигло 63. Трое из новых пациентов находятся в Московской области, один — в Тюменской.