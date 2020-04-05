Пулково отменил более 70 рейсов

В аэропорту Петербурга сегодня, 5 апреля, отменили большое количество рейсов по России. Международное сообщение было приостановлено еще вчера, 4 апреля.

Фото: Скриншот онлайн-табло аэропорта

Таким образом, сегодня пассажиры не смогут отправиться на своих рейсах в Пермь, Москву, Ухту, Сочи, Казань, Киров, Сыктывкар, Калининград, Нижнекамск, Анапу, Самару, Симферополь, Астрахань и другие города страны.

Кроме «Победы», которая отменила все свои рейсы до 31 мая, свои самолеты в воздух не отправят: «Аэрофлот», «Северсталь», «Red wings», «Россия», S7, Pegas fly, «Ямал», AZAL и другие авиакомпании. Об этом свидетельствуют данные на онлайн-табло аэропорта Пулково.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Голикова объяснила, почему власти приостановили вывоз россиян. Вице-премьер сообщила, что своих граждан никто не бросает. Мера временная и продлится лишь выходные. В данный момент, необходимо понять сколько россиян планируют вернуться и из каких стран они прилетят.