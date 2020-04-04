Голикова объяснила, почему власти приостановили вывоз россиян

Она пояснила, что речь идет о временном перерыве, так что переживать не о чем.

Об этом стало известно сегодня, 4 апреля. Обо всем рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, сообщают РИА Новости. Она заявила, что власти приостановили вывоз россиян из-за рубежа на время – всего на два дня. Тайм-аут, пояснила Голикова, нужен, чтобы понять – кто из какой страны и в каком количестве прилетит в Россию. Она просит всех, кто находится за границей, заполнить анкету на сайте «Госуслуги». Благодаря этому власти смогут составить график.

«Мы никого не бросаем»,

— заверила вице-премьер.

Уже в понедельник россияне начнут вновь постепенно возвращаться на родину.

Ране в gazeta.spb.ru сообщалось, что Голикова пригрозила проверками аптекам, которые завышают цены на маски.