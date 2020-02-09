Голикова пригрозила проверками аптекам, которые завышают цены на маски

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова заявила о недопустимости завышения цен в аптеках на противовирусные препараты и медицинские маски.

Она отметила, что ФАС будет проверять такие аптеки, сообщает РИА «Новости».

Ранее в Управлении федеральной антимонопольной службой сообщили, что в Петербурге дорожают медицинские маски на фоне коронавируса. Эксперты разослали запрос в 29 аптечных сетей, чтобы выяснить, сколько стоят медицинские маски. В результате удалось выяснить, что цены выросли от 2% до 30%, если сравнивать с декабрем 2019 года. В УФАС пообещали следить за ситуацией с ростом цен. Президент России Владимир Путин призвал отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на фоне распространения коронавируса 2019-nCoV из Китая.

Вспышка коронавируса 2019-nCoV началась в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. Сотрудники НИИ гриппа предполагают, что уже к середине февраля коронавирус доберется до России: в это время в Китае ждут пика эпидемии новой коронавирусной инфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жительница Санкт-Петербурга рассказала, что в конце января она вернулась из Китая. Сначала ее осмотрели в больнице Хабаровска, а потом в Северной столице – все врачи подтвердили, что россиянка здорова.