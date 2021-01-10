Петербургский СКА потерпел четвертое поражение подряд в КХЛ

Хоккейная команда из Северной столицы проиграла очередной матч в КХЛ московскому ЦСКА. Армейское дерби завершилось в овертайме со счетом 2:3 в пользу столичной команды.

В составе петербургской команды отличился Андрей Кузьменко, он забросил две шайбы, – на 13 минуте и 29-й минуте. За ЦСКА забросили шайбы Артем Сергеев, Иван Телегин и Константин Окупов.

Напомним, что матч завершился в овертайме. Данное поражение для СКА стало уже четвертым подряд. До этого петербургская команда проиграла финскому Йокериту, минскому Динамо и ярославскому Локомотиву.

Таким образом, СКА находится на втором месте в Западной конференции с 60 очками. Первое место занимает московский ЦСКА – в копилке команды 67 баллов.

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