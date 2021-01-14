Названа дата окончания строительства «Северного потока — 2»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Оператор проекта «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG сообщил, что планирует завершить строительство трубопровода в июне.

В декабре Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков магистрали — в водах Германии. Планировалось, что работы в исключительной экономической зоне Дании начнутся 15 января.

По данным Bloomberg, укладка датского участка завершится к концу мая, после чего «Фортуна» приступит к завершению работ в водах Германии, которые продлятся до июня.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG. Кроме «Газпрома» в проекте участвуют западные инвесторы, среди которых немецкий консорциум Uniper, французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и дочерняя компания группы BASF Wintershall. При этом «Газпрому» принадлежит 51% акций совместного предприятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.