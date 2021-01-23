Блогер Даня Милохин отказался встретиться с биологической матерью

Блогер Даня Милохин отказался встретиться с биологической матерью
Милохин принял участие в съемках "Пусть говорят". Фото: скриншот Instagram

Тиктокер заявил, что не понимает, зачем ему это общение.

Журналисты нашли биологическую мать двух известных блогеров – Ильи и Дани Милохина. Парни с раннего детства воспитывались в детском доме, а потом в приемной семье и уже не надеялись на возвращение родительницы. Встречу показались на шоу «Пусть говорят» на Первом канале.

Решиться на нее смог только старший из братьев, Илья. Он отметил, что никогда не видел многие показанные ему фотографии и теперь у блогера ощущение, будто он забыл большую часть жизни и пытается восстановить память. Милохину сложно сказать, что он чувствует к матери и заявил, что осталось слишком много вопросов. Парень планирует встретиться с женщиной без камер и все обсудить.

При этом Даня Милохин отказался от общения с матерью. Он считает, что она пришла на федеральный канал из-за угрызений совести. Блогер добавил, что не думает, будто поступок корыстный.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что найдена биологическая мать блогера-миллионника Дани Милохина.

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