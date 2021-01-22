Найдена биологическая мать блогера-миллионника Дани Милохина

Милохин встретится с родной матерью, которая отказалась от него. Фото: скриншот Instagram

Милохин встретится с родной матерью, которая отказалась от него. Фото: скриншот Instagram

Звезда TikTok впервые встретится со своей родительницей.

Блогер Даня Милохин, который воспитывался в детском доме, впервые встретился со своей биологической матерью. Они смогли пообщаться в выпуске шоу «Пусть говорят» на Первом канале, который выйдет в ближайшее время.

В студию пришел не только Даня, но и его старший брат Илья. Парни рассказали, каково им было расти без родительской ласки и любви, а затем расти в приемной семье.

Журналистам удалось найти биологическую мать юношей. В анонсе видно, что глаза всех участников съемок полны слез. Ожидается, что женщина объяснит, почему отказалась от детей.

«Смогут ли они простить маму и папу?»

— задает вопрос Борисов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что голый парень, похожий на известного блогера, катался по Невскому на капоте машины.