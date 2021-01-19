Голый парень, похожий на известного блогера, катался по Невскому на капоте машины

Парня на капоте приняли за блогера Даню Милохина. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Парня на капоте приняли за блогера Даню Милохина. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Пользователи обсуждают странный поступок горожанина.

В центре Санкт-Петербурга вечером 18 января заметили странного парня. Полураздетый молодой человек катался по городу на капоте машины, веселя и поражая прохожих. Об этом рассказал очевидец в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось в понедельник на Невском проспекте. Горожане заметили парня без рубашки, который катался на капоте автомобиля. Многие уверены, что молодой человек снимал видео, чтобы прославиться в интернете. Некоторые решили, что перед ними известный блогер – Даня Милохин.

«Если это Милохин, то такими видосами он за год заработал больше, чем большинство верхних комментаторов вместе взятых»,

— пишет один из пользователей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Петергофском шоссе массовая авария: на место прибыли скорая и МЧС.