Голый парень, похожий на известного блогера, катался по Невскому на капоте машины

Голый парень, похожий на известного блогера, катался по Невскому на капоте машины
Парня на капоте приняли за блогера Даню Милохина. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Пользователи обсуждают странный поступок горожанина.

В центре Санкт-Петербурга вечером 18 января заметили странного парня. Полураздетый молодой человек катался по городу на капоте машины, веселя и поражая прохожих. Об этом рассказал очевидец в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось в понедельник на Невском проспекте. Горожане заметили парня без рубашки, который катался на капоте автомобиля. Многие уверены, что молодой человек снимал видео, чтобы прославиться в интернете. Некоторые решили, что перед ними известный блогер – Даня Милохин.

«Если это Милохин, то такими видосами он за год заработал больше, чем большинство верхних комментаторов вместе взятых»,

— пишет один из пользователей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Петергофском шоссе массовая авария: на место прибыли скорая и МЧС.

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