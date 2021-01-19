На Петергофском шоссе массовая авария: на место прибыли скорая и МЧС

В аварии могли пострадать люди. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В аварии могли пострадать люди. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Автомобилисты жалуются на образовавшуюся пробку в обе стороны.

В Санкт-Петербурге сегодня, 19 января, произошла серьезная авария с участием большегруза. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на пересечении улицы Партизана Германа и Петергофского шоссе. Там столкнулись две легковушки и один большегруз. Как именно это произошло, и кто виноват в аварии – не уточняется. Известно, что образовались пробки в обе стороны: из города и в город. На место прибыли сотрудники ДПС, скорой помощи и МЧС.

«Проблемный участок, что ни день, то авария!»,

— пишет один из пользователей.

Информация о пострадавших пока не поступала. Остается надеяться, что все остались живы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Загребском бульваре автомобиль протаранил забор и вылетел на тротуар.