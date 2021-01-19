На Загребском бульваре автомобиль протаранил забор и вылетел на тротуар

На Загребском бульваре автомобиль протаранил забор и вылетел на тротуар
Место ДТП. Фото: скриншот "ВКонтакте"

Во Фрунзенском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух машин. Один из автомобилей снес забор и вылетел на тротуар.

Авария случилась во вторник, 19 января, на пересечении улицы Ярослава Гашека и Загребского бульвара. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что машина интернет-магазина «Lamoda» вылетела на тротуар, протаранив дорожное ограждение. Повреждения второго авто не зафиксированы.

По словам очевидцев, водители ждут дорожную полицию. Другие подробности неизвестны

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что грузовик потерял колесо и перевернулся на КАД. На участке собралась крупная пробка.

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