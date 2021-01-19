Грузовик потерял колесо и перевернулся на КАД

Грузовик потерял колесо и перевернулся на КАД
Место ДТП. Фото: скриншот "ВКонтакте"

Сегодня утром на юге КАД перевернулся грузовик. На кольцевой образовался серьезный затор.

Дорожный инцидент случился во вторник, 19 января, на 63-м километре КАД. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

У грузового автомобиля отлетело колесо, в результате чего он перевернулся. Данных о пострадавших не поступало. Сейчас машина находится в полосе безопасности, ждет эвакуации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неизвестный водитель бросил разбитый каршеринг на Озерной улице.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп новости СПб перевертыш


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Новый эпицентр заражения COVID-19 выявили в Китае
В Петербурге за сутки коронавирус унес жизни 69 человек
Навального посадили на карантин в СИЗО «Матросская тишина»
В России за сутки коронавирус подхватили менее 22 тысяч человек
В Пулково пермячка вытащила из оставленной в туалете сумки 28 тысяч рублей
Грузовик потерял колесо и перевернулся на КАД
«Ростелеком» продал еще одно здание в центре Петербурга под апартаменты
В доме в Озерках обнаружена плантация растительного наркотика