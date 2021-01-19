Грузовик потерял колесо и перевернулся на КАД

Сегодня утром на юге КАД перевернулся грузовик. На кольцевой образовался серьезный затор.

Дорожный инцидент случился во вторник, 19 января, на 63-м километре КАД. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

У грузового автомобиля отлетело колесо, в результате чего он перевернулся. Данных о пострадавших не поступало. Сейчас машина находится в полосе безопасности, ждет эвакуации.

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