Неизвестный бросил разбитый каршеринг на Озерной улице

Неизвестный бросил разбитый каршеринг на Озерной улице
Место ДТП. Фото: скриншот "ВКонтакте"

На Озерной улице в Петергофе прохожие заметили каршеринг, водитель которого «перестарался» с парковкой авто. Машина врезалась в здание.

Дорожный инцидент случился поздним вечером понедельника, 18 января. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что у машины разбита большая часть капота. Водителя в иномарке не оказалось.

«Закончена очередная аренда каршеринга», — написал автор записи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на 64 километре внешней стороны КАД у съезда на Московское шоссе произошло ДТП с участием микроавтобуса и грузовика.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп каршеринг новости СПб петергоф


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге решили не вводить паспорта вакцинации от коронавируса
В Петербурге ситуация с COVID станет ясной в течение трех недель
Из окна 15-этажного дома в Мурино выпала пенсионерка
Неизвестный бросил разбитый каршеринг на Озерной улице
Стало известно, как определить коронавирус по глазам
Во вторник из Пулково вылетят все запланированные самолеты
В Петербурге 19 января ожидается -7 градусов
В Бельгии поезд столкнулся с автомобилем