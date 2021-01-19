Неизвестный бросил разбитый каршеринг на Озерной улице

На Озерной улице в Петергофе прохожие заметили каршеринг, водитель которого «перестарался» с парковкой авто. Машина врезалась в здание.

Дорожный инцидент случился поздним вечером понедельника, 18 января. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что у машины разбита большая часть капота. Водителя в иномарке не оказалось.

«Закончена очередная аренда каршеринга», — написал автор записи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на 64 километре внешней стороны КАД у съезда на Московское шоссе произошло ДТП с участием микроавтобуса и грузовика.