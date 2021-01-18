На КАД в ДТП попали грузовик и микроавтобус

На КАД микроавтобус врезался в грузовой автомобиль. Фото: vk.com/spb_today

На КАД микроавтобус врезался в грузовой автомобиль. Фото: vk.com/spb_today

В понедельник, 18 января, на 64 километре внешней стороны КАД у съезда на Московское шоссе произошло ДТП с участием микроавтобуса и грузовика.

По словам очевидцев, микроавтобус врезался в грузовой автомобиль. В Сети появилось видео с места происшествия.

«На 64 км внешней стороны КАД, у съезда на Московское шоссе, микроавтобус врезался в грузовик», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Судя по кадрам, от удара переднюю часть микроавтобуса разворотило. Свидетели произошедшего рассказали, что в результате аварии пострадал водитель микроавтобуса пострадал. На место происшествия прибыла скорая, сотрудники ГИБДД и МЧС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на перекрестке улицы Тельмана и Дальневосточного проспекта произошло массовое ДТП. Точное число участников выясняется.