Перекресток Тельмана и Дальневосточного усыпан осколками после массового ДТП

Перекресток Тельмана и Дальневосточного усыпан осколками после массового ДТП
Место аварии. Фото: скриншот Вконтакте

На перекрестке улицы Тельмана и Дальневосточного проспекта произошло массовое ДТП. Точное число участников выясняется.

Авария случилась сегодня, 17 января. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«С участием трех или четырех машин», — написал автор записи.

На кадрах зафиксированы повреждения двух легковушек. Одна из них врезалась в дорожное ограждение, а вторая – остановилась посреди проезжей части. Дорога усыпана осколками и деталями машин.

Движение на участке затруднено. Точные причины столкновения транспортных средств выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что машина такси вылетела на полосу встречного движения после ДТП на проспекте Науки.

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