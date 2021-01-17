Машина такси вылетела на встречу после ДТП на Науки

На проспекте Науки в Петербурге произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Одна из машин вылетела на встречную полосу, вторая – на газон.

Авария случилась в ночь на субботу, 16 января. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что дорогу не смогли поделить машина службы такси Uber и Lada. В результате столкновения служебный автомобиль вылетел на «встречку» и врезался в поребрик.

«А лада отдыхает на заснеженном газоне», — написал автор записи.

Информация о состоянии водителей не приводится.

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