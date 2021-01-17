Машина такси вылетела на встречу после ДТП на Науки

На проспекте Науки в Петербурге произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Одна из машин вылетела на встречную полосу, вторая – на газон.
Авария случилась в ночь на субботу, 16 января. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
На кадрах видно, что дорогу не смогли поделить машина службы такси Uber и Lada. В результате столкновения служебный автомобиль вылетел на «встречку» и врезался в поребрик.
«А лада отдыхает на заснеженном газоне», — написал автор записи.
Информация о состоянии водителей не приводится.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у дома на проспекте Народного Ополчения заметили скорую и пожарных.