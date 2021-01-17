У дома на проспекте Народного Ополчения заметили скорую и пожарных

В Петербурге на проспекте Народного ополчения загорелся произошел пожар.

Там загорелся дом. Об этом утром, 17 января, сообщили очевидцы.

По словам очевидцев, пожар произошел в здании № 237 на проспекте Народного ополчения.

«Пожар случился в доме номер 237 на проспекте Народного ополчения. Аварийная квартира находится на первом этаже, окна выходят на улицу Тамбасова…», — сообщается в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На месте происшествия заметили спасателей и скорую.Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что все случилось в Сертолово – там загорелась квартира в четырехэтажном здании. Очевидцы вызвали спасателей и поделились кадрами с места происшествия.