В Сертолово тушили крупный пожар

Загорелось четырехэтажное здание. По какой причине – выясняется.

В Ленинградской области этой ночью, 17 января, произошел крупный пожар. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось в Сертолово – там загорелась квартира в четырехэтажном здании. Очевидцы вызвали спасателей и поделились кадрами с места происшествия. Видно, что языки пламени в любой момент могут перекинуться на крышу.

На место прибыли сотрудники МЧС, которым понадобилось много времени, чтобы ликвидировать возгорание. Официальные данные пока не поступали. Остается надеяться, что обошлось без серьезных последствий и жертв.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россияне не пострадали при пожаре в отеле на Занзибаре. Известно, что все россияне, которые проживали в сгоревшем отеле, были переселены в другое место. Среди граждан России в пожаре пострадавших нет.