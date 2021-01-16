Россияне не пострадали при пожаре в отеле на Занзибаре

Граждан России, проживающих в отеле, уже пересилил в другое место.

В посольстве России в Танзании сегодня, 16 января, прокомментировали пожар в отеле на Занзибаре. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что все россияне, которые проживали в сгоревшем отеле, были переселены в другое место. Среди граждан России в пожаре пострадавших нет. Отмечается также, что поступило несколько звонков с просьбой о помощи.

«Сейчас завершается процесс переезда туристов из сгоревшей гостиницы в другие. Все решается туристической компанией в рамках пакетного соглашения»,

— говорится в сообщении.

Напоминаем, что пожар произошел в субботу в пятизвездочном отеле. Причины инцидента выясняются.

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