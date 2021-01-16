В Петербурге подсчитали количество преступлений за новогодние праздники

В Петербурге подсчитали количество преступлений за новогодние праздники
В Петербурге совершили несколько серьезных преступлений. Фото: pixabay.com

За несколько дней в городе успели убить девять человек.

Новогодние праздники частенько оборачиваются кровопролитием из-за большого количества алкоголя на столах. Петербургское управление Следственного комитета России подвело итоги каникул, рассказав, какие преступления были совершены за несколько дней.

Известно, что было совершено множество мелких и средних инцидентов, а также парочка довольно серьезных. Так, убиты девять человек, а одно причинение тяжкого вреда здоровью закончилось смертью. В городе произошло три преступления сексуального характера, также были травмированы несколько подростков.

По всем уголовным делам идет работа. В правоохранительных органах добавили, что продолжают разбираться с авиакатастрофой в Гостилицах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге подвели итоги уборки дворов в новогодние праздники.

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