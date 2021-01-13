В Петербурге подвели итоги уборки дворов в новогодние праздники

В Петербурге подвели итоги уборки дворов в новогодние праздники
Уборка в Петербурге. Фото: комитет по благоустройству

Уборочные работы хорошо были организованы в Кронштадтском, Петрозаводском и Приморском районах.

Как сообщает пресс-служба государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга, из 1 225 проверенных адресов жилых зданий нарушения были выявлены по 185 адресам, что составляет 15% от общего количества проверенных адресов.

В процентном отношении наибольшее количество нарушений выявлено в Красногвардейском, Невском, Центральном, Василеостровском, Красносельском и Московском районах Санкт-Петербурга.

«Чаще всего фиксировались нарушения, связанные с несвоевременным вывозом мусора, несвоевременной уборкой контейнерных площадок и придомовых территорий. Не везде была проведена обработка придомовой территории противогололедными материалами, не убраны снег и наледь», – говорится в сообщении инспекции.

Управляющие организации за нарушения будут привлечены к административным штрафам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на улицах Петербурга началась утренняя уборка.

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