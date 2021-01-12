На улицах Петербурга началась утренняя уборка

В Петербурге началась утренняя уборка. Уборочная техника по распределению противоголедных материалов в усиленном режиме начала уборку городских дорог и улиц.

Спецтехника замечена на Ждановской набережной и Крестовском острове. Спецмашины выехали на уборку в Петроградском районе. В уборке Васильевского острова участвуют девять единиц техники.

Утром 12 января дороги и тротуары в городе чистят, моют и обрабатывают реагентами. Согласно данным онлайн-карты на сайте комитета по благоустройству города, реагентами обрабатывают улицы Наличную и Кораблестроителей, 14-ю линию В.О., Малый проспект и набережную реки Смоленки.

В работе участвуют погрузчики, мусоровозы, щеточное оборудование, подметательно-уборочные машины, поливомойки и другое оборудование.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге более 30% домов пока не успели подготовить к зиме. Среди предстоящих работ – закупка к осени 25 тысяч тонн реагентов.