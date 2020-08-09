В Петербурге больше 30% домов еще не готовы к зиме, закупят 25 тысяч тонн реагентов

В Петербурге более 30% домов пока не успели подготовить к зиме. Среди предстоящих работ – закупка к осени 25 тысяч тонн реагентов.

Как сообщает пресс-служба Смольного, сегодня к зиме готовы более 16 тысяч жилых домов – это 69% жилищного фонда.

Во время подготовки к зиме проверяют состояние подвалов, идут работы по нормализации температурно-влажностного режима чердаков, ремонт внутридомовых сетей.

Пока были заменены 4913 отопительных прибора и отремонтировано 205 тысяч метров трубопровода.

К 15 октября подготовить обещают 670 единиц уборочной техники для уборки дворов. При этом к 1 сентября закупят 25 тысяч тонн реагентов.

Как писала gazeta.spb.ru, в восторг от использования реагентов в Петербурге не привело ни жителей, ни специалистов. Так, против высказывался Росприроднадзор. Ведомство настаивало на том, что из-за смесей пострадать могут водные объекты.