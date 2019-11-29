Росприроднадзор высказался против использования реагентов в Петербурге

Росприроднадзор высказался против использования реагентов в Петербурге
Фото: Baltphoto

В ведомстве убеждены, что из-за них могут пострадать водные объекты.

Об этом стало известно сегодня, 29 ноября. Обо всем сообщает Северо-Западное межрегиональное управление Роспироднадзора. Специалисты рассказали, что ливневая канализация в Санкт-Петербурге не проходит очистку, так что использование реагентов может повлиять на попадание вредных веществ в реки и каналы города. Это не может не влиять на состояние флоры, так что лучше подумать о последствиях заранее.

Напоминаем, что в Госдуме обсуждают законопроект согласно которому в России запретят использование реагентов при уборке городов

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге для борьбы с гололедом закупили в пять раз больше соли. В прошлом году количество закупаемой соли составил 20 тонн, в этом — 100 тонн, сообщил врио председателя комитета по благоустройству Сергей Малинин на заседании комиссии Законодательного Собрания по городском хозяйству.

зима реагенты росприроднадзор
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Четыре грузовика встали «паровозиком» на Седова
Росприроднадзор высказался против использования реагентов в Петербурге
На Литейном искрится новогодняя гирлянда
В Петербурге перестали искать останки Ещенко
«Мойка 78» объявила победителей премии «Город действия»
В России выпустили приложение для проверки лекарств
В Петербурге болельщики ЕВРО-2020 смогут получить Fan ID
Эксперты посоветовали в «черную пятницу» не совершать покупки со смартфона