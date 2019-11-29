Росприроднадзор высказался против использования реагентов в Петербурге

В ведомстве убеждены, что из-за них могут пострадать водные объекты.

Об этом стало известно сегодня, 29 ноября. Обо всем сообщает Северо-Западное межрегиональное управление Роспироднадзора. Специалисты рассказали, что ливневая канализация в Санкт-Петербурге не проходит очистку, так что использование реагентов может повлиять на попадание вредных веществ в реки и каналы города. Это не может не влиять на состояние флоры, так что лучше подумать о последствиях заранее.

Напоминаем, что в Госдуме обсуждают законопроект согласно которому в России запретят использование реагентов при уборке городов

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге для борьбы с гололедом закупили в пять раз больше соли. В прошлом году количество закупаемой соли составил 20 тонн, в этом — 100 тонн, сообщил врио председателя комитета по благоустройству Сергей Малинин на заседании комиссии Законодательного Собрания по городском хозяйству.