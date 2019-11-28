В Петербурге для борьба с гололедом закупили в пять раз больше соли

В Петербурге для обработки дорог в зимний период закупили 100 тонн соли. Объемы с 2018 года выросли в пять раз.

В прошлом году количество закупаемой соли составил 20 тонн, в этом — 100 тонн, сообщил врио председателя комитета по благоустройству Сергей Малинин на заседании комиссии Законодательного Собрания по городском хозяйству.

Помимо этого, на зиму закуплено 100 тыс. тонн песка и 2,5 тыс. тонн гранитной крошки, сообщает АБН.

Ранее жители Петербурга пожаловались на то, что тротуары в городе обработали реагентами и чистой солью. Такие меры борьбы с гололедом, по словам очевидцев, предприняли на Невском проспекте и в Василеостровском районе. В комитете по благоустройству нарушений при обработке улиц не выявили. Среди негативных последствий от чистой соли горожане отмечают порчу обуви и вред лапам животных.