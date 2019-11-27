Невский и Васильевский засыпали чистой солью и реагентами

С гололедом в Петербурге, похоже, борются вопреки всем правилам и обещаниям. На Невском проспекте прохожие заметили реагенты, на Васильевском острове — чистую соль.

«Посолили от души. Люди этим дышат, портится обувь, лапы у животных разъедает. Использование чистых реагентов без песка недопустимо», — рассказали жители Василеостровского района в соцсетях.

При этом обработка улиц проводилась, когда люди уже успели дойти да работы, отмечают жители.

В центре Петербурга тротуары посыпали реагентами без песка. На обработку обратили внимание прохожие, пишет «Фонтанка». Реагенты замечены на четной стороне Невского от Литейного проспекта в сторону площади Восстания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у станции метро «Московские ворота» прохожие увидели рассыпанную соль. В Смольном заверили, что транспорт по указанному участку не ездит. Уборка его также находится вне зоны администрации.