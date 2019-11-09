В Смольном не смогли объяснить появление реагента на дороге у Московских ворот

У Московских ворот в городе на Неве обнаружили неизвестные реагенты – около одноименной станции метрополитена была рассыпана соль. В администрации города заявили, что на указанном участке транспорт не ездит.

Объяснить появление реагента на проезжей части и тротуарах Смольный не смог. По словам исполняющего обязанности главы ведомства Сергея Малинина, данный участок находится вне зоны уборки.

Слухи о возобновлении использования реагента появились в комитете по благоустройству после смены руководства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о продолжительных пробках на улице Доблести. Водители жаловались, что стали «заложниками» затора. Снимки с места происшествия появились в одной из групп социальной сети «ВКонтакте».