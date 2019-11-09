ДТП с легковушками: водители стоят больше часа в пробке на Доблести

В Красносельском районе Северной столицы произошло ДТП с легковушками. Из-за участников, не поделивших проезжую часть, водителям приходится стоять в пробке больше часа.

Авария случилась сегодня, 9 ноября, на улице Доблести перед выездом на Петергофское шоссе. Со слов очевидцев в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», «Фольксваген» задел «Тойоту».

«Пробка жутка», — написал пользователь социальной сети «ВКонтакте».

Запись была опубликована в группе около 17:30.

«Часа 3 уже эта пробка», — отметил водитель.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», к 6 часам вечера пробки в городе составили 4 балла. Другие подробности произошедшего не называются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с ребенком. Водитель наехал на дошкольника в Колпинском районе.