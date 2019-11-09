Шестилетний мальчик попал в больницу после наезда иномарки в Колпинском районе

В Колпинском районе Петербурга под колеса легкового автомобиля попал маленький ребенок. Мальчик получил травмы средней степени тяжести.

Все произошло сегодня днем, 9 ноября, около 14:30 на Петрозаводском шоссе. 61-летний водитель, управляющий авто марки Renault, проезжал мимо 10 дома, когда на проезжую часть выбежал 6-летний ребенок.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, мальчика госпитализировали с места происшествия. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

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