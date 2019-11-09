Водитель легковушки попытался проскочить перед фурой на Луначарского

На проспекте Луначарского в Петербурге произошло ДТП с участием фуры и легкового автомобиля.

Авария случилась сегодня днем, 9 ноября. На опубликованных фотографиях в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что фура толкнула легковушку в левый бок. Со слов очевидцев, водитель авто пытался проскочить перед фурой, однако завершить маневр не успел.

«Проезду не мешают», — написал автор записи в соцсети «ВКонтакте».

Другие подробности произошедшего и сведения о состоянии водителей не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о дорожно-транспортном происшествии с участием каршеринга. Очевидцы рассказали, что не удивлены очередной аварии с арендованным транспортом.