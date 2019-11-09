Водитель каршеринга забыл о ПДД на Бестужевской

В Петербурге произошло еще одно ДТП с участием каршеринга. Машина сервиса «Яндекс.Драйв» и легковушка Lada Priora «встретились» на выезде из кармана на Бестужевскую улицу.

Авария случилась сегодня утром, 9 ноября. Со слов очевидцев, водитель, управляющий арендованным транспортом, не пропустил отечественное авто.

На опубликованных фотографиях в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что участники происшествия заняли две полосы, другим водителям приходится их объезжать.

«Кто-то разве удивлен?» — отозвался об участии в аварии каршеринга пользователь соцсети «ВКонтакте».

Другие детали столкновения пока неизвестны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пожаре на Камской улице. По совам свидетелей на участке горела легковушка.