На Камской улице потушили легковушку

В Петербурге на пересечении Камской улицы и 17-й линии Васильевского острова произошло ЧП – вспыхнул легковой автомобиль.

Все случилось сегодня утром, 9 ноября. На опубликованных фотографиях огня не видно, однако рядом с транспортом стоит мужчина с огнетушителем. Капот открыт, передняя часть залита пеной.

«Вроде потушили», — написал автор записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Причины происшествия и другие подробности в социальной сети «ВКонтакте» не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о дорожно-транспортном происшествии на проспекте Стачек. Под колеса авто угодил школьник. От наезда иномарки пострадал 14-летний пешеход.