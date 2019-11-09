На Камской улице потушили легковушку

На Камской улице потушили легковушку
Передняя часть машины в пене. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на пересечении Камской улицы и 17-й линии Васильевского острова произошло ЧП – вспыхнул легковой автомобиль.

Все случилось сегодня утром, 9 ноября. На опубликованных фотографиях огня не видно, однако рядом с транспортом стоит мужчина с огнетушителем. Капот открыт, передняя часть залита пеной.

«Вроде потушили», — написал автор записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Причины происшествия и другие подробности в социальной сети «ВКонтакте» не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о дорожно-транспортном происшествии на проспекте Стачек. Под колеса авто угодил школьник. От наезда иномарки пострадал 14-летний пешеход.

дтп легковушка пожар
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Роспотребнадзор рассказал о бактериях, скапливающихся на кухонных губках
На Камской улице потушили легковушку
Врач-диетолог рассказала о пользе и вреде мандаринов
Жители России забрали из Сбербанка 79 млрд рублей за октябрь
«Газовщики» вынесли из квартиры пенсионерки на Двинской коробку с ...
Преподаватель вуза попытался утопить пакет с человеческими останками в Мойке
В Янино-1 злоумышленник пробрался в квартиру и вынес $15 и мобильник
Петербуржец сам скрутил двух грабителей на проспекте Ветеранов