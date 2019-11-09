Школьник попал под колеса машины на проспекте Стачек

В пятницу вечером, 8 ноября, легковой автомобиль марки Volkswagen совершил наезд на 14-летнего мальчика-пешехода в Кировском районе Петербурга.

Как сообщают в пресс-службе УГИБДД по региону, все произошло около семи вечера на проспекте Стачек возле ТЦ «Континент». Подросток перебегал дорогу в неположенном месте, вне зоны «зебры».

Пострадавшего несовершеннолетнего доставили в больницу на карете скорой помощи. Медики оценили его состояние как тяжелое. Сейчас он находится под присмотром врачей детской городской больницы №1.

По факту дорожного происшествия проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Приморский проспект завалило осколками автомобилей после ДТП. Обстоятельства столкновения машин неизвестны, однако, судя по фотографиям в группе, автомобиль белого цвета развернуло на дороге.