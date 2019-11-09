Приморский проспект завалило осколками автомобилей после ДТП

Субботним утром 9 ноября на Приморском проспекте в Петербурге столкнулись два легковых автомобиля, один из которых, предположительно, принадлежит каршерингу.

По словам очевидцев, рассказавших об аварии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте», осколки от двух автомобилей-участников дорожного происшествия разлетелись по всей проезжей части.

Обстоятельства столкновения машин неизвестны, однако, судя по фотографиям в группе, автомобиль белого цвета развернуло на дороге. У него оказался разбит передний бампер.

Данных о возможных пострадавших не поступало. На момент съемки экстренные службы еще не прибыли на место.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автомобиль «Яндекс.Такси» попал в серьезное ДТП на Митрофаньевском.