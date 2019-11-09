Автомобиль «Яндекс.Такси» попал в серьезное ДТП на Митрофаньевском

Авария с участием перевозчика «Яндекс.Такси» произошла ранним утром в субботу, 9 ноября, на Митрофаньевском шоссе Московском районе Петербурга. На месте работают все экстренные службы.

Как сообщают петербуржцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте», автомобиль такси «разложился» на дороге. Причины аварии пока неизвестны. На место происшествия выехали все службы. Возле разбитого автомобиля работают спасатели.

По всей видимости, в аварии есть пострадавшие. Информации от официальных источников пока не поступало. Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Видео: vk.com/spb_today

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ford вынесло на газон после столкновения с такси «Ситимобил» на Ветеранов и Маршала Жукова.