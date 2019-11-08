Ford вынесло на газон после столкновения с такси «Ситимобил» на Ветеранов и Маршала Жукова

ДТП произошло на пересечении проспектов Маршала Жукова и Ветеранов.Фото:vk.com/spb_today

ДТП произошло на пересечении проспектов Маршала Жукова и Ветеранов.Фото:vk.com/spb_today

Вечером 8 ноября, в Кировском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей.

Как сообщили очевидцы, ДТП произошло на пересечении проспектов Маршала Жукова и Ветеранов. Машина такси «Ситимобил» врезалась в автомобиль марки Ford, после чего последний вылетел на газон.

«На пересечении Маршала Жукова и Ветеранов в результате столкновения автомобиля такси и Форда, второй уехал на газон», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».

Судя по снимкам, которые опубликовали очевидцы в соцсетях, передняя часть автомобиля такси сильно повреждена.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вечером 8 ноября в Адмиралтейском районе произошло ДТП, в результате которого иномарка оказалась разбита вдребезги. Автомобиль встал прямо на трамвайных путях.