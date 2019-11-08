На Наличной столкнулись сразу несколько автомобилей

Вечером на Васильевском острове произошло ДТП с участием нескольких автомобилей.

Как сообщили очевидцы, ДТП произошло на Наличной улице, недалеко от ее пересечения с Уральской улицей. Столкнулись несколько машин, среди которых можно заметить автомобили марок Audi и Mitsubishi.

В результате ДТП образовалась пробка и возникли трудности с движением общественного транспорта.

На место происшествия прибыли сотрудники ДПС.

О пострадавших не сообщается.

«На Наличной улице, ближе к пересечению с Уральской, стоят скучают с 22 часов. Службы на месте», сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вечером 8 ноября в Адмиралтейском районе произошло ДТП, в результате которого иномарка оказалась разбита вдребезги. Автомобиль встал прямо на трамвайных путях.