На Наличной столкнулись сразу несколько автомобилей

На Наличной столкнулись сразу несколько автомобилей
На место происшествия прибыли сотрудники ДПС. Фото: /vk.com/spb_today

Вечером на Васильевском острове произошло ДТП с участием нескольких автомобилей.

Как сообщили очевидцы, ДТП произошло на Наличной улице, недалеко от ее пересечения с Уральской улицей. Столкнулись несколько машин, среди которых можно заметить автомобили марок Audi и Mitsubishi.

В результате ДТП образовалась пробка и возникли трудности с движением общественного транспорта.

На место происшествия прибыли сотрудники ДПС.

О пострадавших не сообщается.

«На Наличной улице, ближе к пересечению с Уральской, стоят скучают с 22 часов. Службы на месте», сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вечером 8 ноября в Адмиралтейском районе произошло ДТП, в результате которого иномарка оказалась разбита вдребезги. Автомобиль встал прямо на трамвайных путях.

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