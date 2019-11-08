На Измайловском иномарка разбилась вдребезги

Вечером 8 ноября в Адмиралтейском районе произошло ДТП, в результате которого иномарка оказалась разбита вдребезги.
По словам очевидцев, ДТП произошло на пересечении Измайловского проспекта и 1-й Красноармейской улицы.
Автомобиль встал прямо на трамвайных путях. На место происшествия прибыли сотрудники аварийной службы.
Причины ДТП пока неизвестны.
Некоторые пользователи Сети предположили, что ДТП произошло из-за «аварийки».
«Аварийка создала аварию (но это не точно) и пытается её устранить, но тщетно…», — пишет комментатор в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».
О пострадавших не сообщается. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Калининском районе Северной столицы произошло дорожно-транспортное происшествие на трамвайных путях. Участниками аварии стали два легковых автомобиля.