ДТП на Кондратьевском: легковушки перегородили проезд трамваям

ДТП на Кондратьевском: легковушки перегородили проезд трамваям
Участники стоят на трамвайных путях. Фото: vk.com/spb_today

В Калининском районе Северной столицы произошло дорожно-транспортное происшествие на трамвайных путях. Участниками аварии стали два легковых автомобиля.

Все произошло сегодня утром, 8 ноября, у дома №14 на Кондратьевском проспекте. На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что оба транспорта преграждают проезд трамваям.

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» уточнили, что проезд для автомобилистов на участке есть.

Причины столкновения и сведения о состоянии водителей не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о необычном явлении в небе. Желто-оранжевое пятно заметили петербуржцы. Одни нашли объяснение происходящему, другие решили подшутить, написав, что это НЛО.

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