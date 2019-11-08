ДТП на Кондратьевском: легковушки перегородили проезд трамваям

В Калининском районе Северной столицы произошло дорожно-транспортное происшествие на трамвайных путях. Участниками аварии стали два легковых автомобиля.

Все произошло сегодня утром, 8 ноября, у дома №14 на Кондратьевском проспекте. На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что оба транспорта преграждают проезд трамваям.

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» уточнили, что проезд для автомобилистов на участке есть.

Причины столкновения и сведения о состоянии водителей не приводятся.

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