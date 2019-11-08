Петербуржцев насторожило оранжевое пятно в небе

Петербуржцев насторожило оранжевое пятно в небе
Небо окрасилось в желто-оранжевый цвет. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

В Приморском районе Северной столицы местные жители рассказали о желто-оранжевом пятне в небе.

Кадры с необычным явлением опубликовали сегодня утром в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург Неизданное».

«Есть четкая грань между этим пятном и обычным ночным небом», — написал автор записи в социальной сети «ВКонтакте».

В комментариях пользователи предположили, что свет исходит от агрохолдинга «Выборжец», где выращивают овощи и зелень. Они также добавили, что подобное пятно можно увидеть в Колтушах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что минувшая ночь в городе стала самой холодной за эту осень. Температура побила рекорд по холоду.

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