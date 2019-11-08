Минувшая ночь в Петербурге стала самой холодной с начала осени

В Петербурге ночь с четверга на пятницу, восьмое ноября, побила температурный рекорд по холоду с начала осени 2019 года, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в Facebook.

Ночью 8 ноября столбик термометров опустился до -6,1 градуса по Цельсию. В Ленинградской области минимальная температура прошедшей ночью достигла -10 градусов.

Как рассказал синоптик, на сегодняшний день в Петербурге слой снега не превышает 1 см, а на юге и востоке области — 15-17 см. Сегодня и завтра, 9 ноября, снег начнет активно таять.

Ночь накануне, с 6 на 7 ноября, также побила рекорд по минусовой температуре в Петербурге в осенние месяцы этого года. В городе воздух остыл до -4,1 градусов, а в Ленинградской области температура достигла -12.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что потепление откладывается: Петербург ждут холод и ветер.