Потепление откладывается: Петербург ждут холод и ветер

Ноябрь в Петербурге начался с метели и мокрого снега. В ближайшие дни потепление не обещают.

На город 5 ноября обрушился сильный ветер, стихию ощущают жители Калининского и Выборгского районов. Так, очевидцы сообщают о ветре на проспекте Просвещения.

Успокоятся ветра лишь к выходным. До этого момента город ждут похолодание, ночные снегопады и гололед.

«Будет еще холоднее. В среду в Санкт-Петербурге вряд ли и ноль будет, хотя существенных осадков не ожидается. В ночь на пятницу — мороз до минус 3-4 градусов. Потепление начнется только в конце недели», — рассказал gazeta.spb.ru ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

В воскресенье Петербург ждет первый ощутимый плюс. Температура воздуха, по данным центра «Фобос», составит от плюс 5 до плюс 7 градусов.

По данным МЧС, в ближайшие дни в городе будет облачно с прояснениями. В среду в Петербурге обещают ночной мокрый снег, северо-восточный ветер и гололедицу на дорогах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водителей Петербурга призвали соблюдать осторожность и держать дистанцию. Обстановка на дорогах в связи с погодными условиями признана сложной.